CDU/CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, sie wollten ein "verbindliches Primärarztsystem" einführen. Das heißt, dass Patienten in der Regel zunächst eine Hausarztpraxis aufsuchen, die dann entweder selbst die gesamte Behandlung übernimmt oder Patienten gegebenenfalls an Facharztpraxen weiterleitet.