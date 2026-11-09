Sport, Gesundheit und Gemeinschaft standen am vergangenen Samstag beim diesjährigen Gesundheitssporttag für Frauen im Mittelpunkt. In der Lohau-Halle in Sonneberg, dem Sonnebad und in den Räumlichkeiten der Landvolkbildung e.V. kamen zahlreiche Frauen und Jugendliche zusammen, um gemeinsam aktiv zu sein, neue Sportangebote kennenzulernen und einen abwechslungsreichen Tag zu erleben. Andrea Malter vom Kreissportbund Sonneberg begrüßte die Teilnehmerinnen in Vertretung der verhinderten Frauensportwartin des KSB, Simone Köcher, an die herzliche Grüße gingen.