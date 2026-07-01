Wie kann man das individuell messen?

Die Projektpartner haben einen Prototyp für eine App entwickelt, mit dem Menschen erstmals unterwegs die Feinstaubbelastung erfassen konnten. Alle zehn Sekunden werden der Standort und die örtliche Feinstaubkonzentration per Google abgerufen. Verrechnet mit der Geschwindigkeit und dem durchschnittlichen Atemvolumen zeigt die App die inhalierte Feinstaubmenge. "Daraus kann man das Gesundheitsrisiko ableiten", sagt Altmann vom KIT.

Wo treten eher hohe Werte auf, wo eher niedrige?

"Bei Feinstaub macht Heizen von Gebäuden den größten Anteil aus", sagt der Experte vom Institut für Sport und Sportwissenschaft am KIT. Hier variiere die Belastung nicht so stark wie beim Verkehr, wo sie sich in Innenstädten innerhalb kurzer Zeit schnell verändern könne. "Allerdings spielen beim Verkehr auch andere Schadstoffe wie Stickoxide eine Rolle", so Altmann. Häuserschluchten und Berufsverkehr sollte man also nach Möglichkeit meiden.

In ländlicheren Regionen seien die Feinstaubwerte in der Regel niedriger. Mit simulierten Daten von Leihrädern zeigten die Forschenden, dass Menschen selbst bei kurzen Fahrten in einer Metropole wie München mehr Feinstaub einatmen als bei doppelt so langen Fahrten im deutlich kleineren Rastatt.

Macht es einen Unterschied, ob ich mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs bin?

Ja, denn die Menschen atmen bei Bewegung viel mehr Luft ein. Allerdings sei man zu Fuß langsamer unterwegs als mit dem Rad, ordnet Altmann ein.

Eine Beispielrechnung für eine innerstädtische Strecke von zwei Kilometern bei einer mittleren Feinstaubbelastung von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft macht die Unterschiede deutlich: Gehend - bei 4 Kilometern pro Stunde - brauche man eine halbe Stunde und komme bei einem Atemvolumen von 25 Litern pro Minute auf 7,5 Mikrogramm Feinstaub. Auf dem Rad - mit 15 Kilometern pro Stunde - atme man zwar 35 Liter pro Minute ein, brauche aber nur acht Minuten und atme so 2,8 Mikrogramm ein.

Für die eingeatmete Luftmenge hat das Team mit einem Richtwert gerechnet. In der Realität hänge sie etwa von Gewicht, Geschlecht und Fitnessniveau ab.

Welche Rolle spielt das Wetter?

"Bei niedrigen Temperaturen zwischen minus 5 und plus 10 Grad haben wir eine deutlich erhöhte Feinstaubbelastung festgestellt", sagt Altmann. Das könne zu großen Teilen durch verstärktes Heizen zustande gekommen sein. "Aus anderen Untersuchungen ist zudem bekannt, dass vor allem anhaltender Regen die Feinstaubbelastung deutlich senkt."

Erhöhte Werte kann es laut dem UBA auch geben, wenn Feinstaub zum Beispiel aus der Sahara oder von Waldbränden nach Deutschland transportiert wird. Auch meteorologische Bedingungen wie winterliche Inversionswetterlagen könnten zu einer Anreicherung von Feinstaub in unteren Luftschichten führen.

Wo kann ich sehen, wie hoch die Feinstaubbelastung ist?

Die Feinstaubkonzentration in der Luft wird laut dem Umweltbundesamt an rund 450 Messstationen in Deutschland gemessen. Die Daten findet man zum Beispiel bei den zuständigen Landesbehörden. Das UBA bietet auch eine App "Luftqualität", mit aktuellen Tageswerten und Warnmeldungen. Aus dem Karlsruher Projekt ist bislang keine allgemein verfügbare App geworden.

Wie wird man den Feinstaub wieder los?

Feinstaub lässt sich nur teilweise abhusten, wie KIT-Forscher Altmann sagt. "Insbesondere die kleinsten Partikel dringen tief in die Lunge ein und verbleiben dort länger." Der Körper könne sie aber zu einem gewissen Teil abbauen.