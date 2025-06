Gesundheitsrisiko Hitze Wie können Städte Hitze trotzen? Diese machen es vor

Die NRW-Landeshauptstadt hat darüber hinaus weitere Maßnahmen zum gesundheitlichen Hitzeschutz aufgelegt. Dazu gehören neben Trinkbrunnen nach Angaben der Stadt auch Baumpflanzungen, Entsiegelungsprojekte und ein Förderprogramm für Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung. Derzeit werde auch die Verabschiedung des ersten Konzepts zur Hitzeaktionsplanung vorbereitet. Der Plan enthalte rund 60 Maßnahmen für das gesamte Stadtgebiet.

Mehrere Tausend Hitzetote pro Jahr

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts gab es 2023 und 2024 jeweils rund 3.000 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland, 2022 waren es sogar noch mehr.

Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte 2023 einen Hitzeschutzplan vor und gab das Ziel aus, die Zahl der Hitzetoten halbieren zu wollen. Und was will die neue Bundesregierung? Sie verweist auf Maßnahmen, die auf der Website des Gesundheitsministeriums stehen: Demnach will man vor allem die Bevölkerung besser informieren, für die Gefahren sensibilisieren und auch Kommunen bei dieser Aufgabe unterstützen.

Anpassung ist laut Experten auch gutes Investment

Dass sich konkrete Investitionen in Klimaanpassung – wie etwa die Begrünung von Städten – lohnen, zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Denkfabrik World Resources Institute (WRI): Über einen Zeitraum von zehn Jahren bringe jeder in Anpassung und Widerstandsfähigkeit investierte US-Dollar mehr als zehn US-Dollar wieder ein, berechneten die Experten. Für dieses Ergebnis analysierte die Denkfabrik 320 solcher Investitionen in zwölf Ländern, die insgesamt 133 Milliarden US-Dollar umfassten.