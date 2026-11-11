Die Zuckerindustrie behaupte, den Konsum allein mit Appellen und mit Aufklärung eindämmen zu können, sagte Philippi. "Wir haben aber schon über Jahrzehnte aufgeklärt und appelliert – es zeigt sich, dass dies nicht funktioniert. Jetzt ist es notwendig, den Konsum mit einer Zuckersteuer zu regulieren." Notwendig sei das nicht, um den Bundeshaushalt zu entlasten, sondern um Gesundheitsprävention auf den Weg zu bringen.