Beruf, Familie, Pflege von Angehörigen und dazu gesundheitliche Belastungen: Frauen im mittleren Lebensalter stehen oft unter besonderem Druck. Nach aktuellen Daten der Techniker Krankenkasse (TK) schlägt sich das in Thüringen stärker nieder als in jedem anderen Bundesland. Demnach waren erwerbstätige TK-versicherte Frauen zwischen 35 und 54 Jahren im Jahr 2025 durchschnittlich 23,5 Tage arbeitsunfähig. Das sind 6,8 Fehltage mehr als bei Männern derselben Altersgruppe.