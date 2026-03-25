Gesundheitsreform: Söder hält an Mitversicherung für Ehepartner fest

Berlin - CSU-Chef Markus Söder hat sich gegen angebliche Überlegungen gewandt, bei den gesetzlichen Krankenkassen die kostenlose Mitversicherung nicht berufstätiger Ehepartner abzuschaffen. "Eine Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner käme für die CSU nicht infrage", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). "Es ist völlig absurd, in diesen herausfordernden Zeiten unsere Familien zusätzlich zu belasten." Söder fügte hinzu: "Statt minimale Mehreinnahmen zulasten der Familien zu generieren, müssen die Ausgaben der Kassen 'runter."