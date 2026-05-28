Gesundheitsreform Proteste an Kliniken gegen geplantes Gesundheitssparpaket

Jena/Leipzig - An mehreren Krankenhäusern in Thüringen und Sachsen beteiligen sich heute Beschäftigte an Protesten gegen das von der Bundesregierung geplante Sparpaket im Gesundheitswesen. Zu den bundesweiten Aktionen ruft die Gewerkschaft Verdi auf. In Thüringen sind demnach Aktionen am Universitätsklinikum Jena und den Thüringen-Kliniken Saalfeld geplant, in Sachsen am Uniklinikum Leipzig, dem Herzzentrum Leipzig, dem Klinikum Chemnitz, dem Fachkrankenhaus Coswig und den Oberlausitzkliniken. Geplant sind zumeist nicht öffentliche Betriebs- und Personalversammlungen.