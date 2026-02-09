Thüringer Krankenkassen haben den Reformvorschlag der SPD zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegeversicherung abgelehnt. „Bei Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung von 5000 Euro je Versicherten in diesem Jahr – oder mehr als einer Milliarde Euro pro Tag – brauchen wir keine Diskussion um mehr Geld im System“, sagte Guido Dressel, Leiter der Landesvertretung Thüringen der Techniker-Krankenkasse, am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion in Erfurt.