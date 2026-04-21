Gesundheitsreform: Kliniken und Ärzte warnen vor Einschränkungen für Patienten

Erfurt (dpa/th) - Das vom Bundesgesundheitsministerium geplante Sparpaket im Gesundheitswesen würde den Krankenhäusern in Thüringen nach Einschätzung ihres Dachverbandes Millionensummen entziehen. Allein 2027 geht die Landeskrankenhausgesellschaft von rund 215 Millionen Euro aus, die den Häusern fehlen würden. Dies werde signifikante Auswirkungen auf die künftige Sicherstellung der medizinischen Versorgung haben, warnte die Vorsitzende des Verbandes, Gundula Werner. Es drohten Leistungseinschränkungen, Wartelisten für die Patientenbehandlung und Personalreduzierung.