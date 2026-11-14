Washington - Die USA haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach mehr als einem Vierteljahrhundert ihren Status als masernfreies Land verloren. Eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) sei zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllten, berichteten unter anderem das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen. Eine offizielle Bekanntgabe wird für Dienstag erwartet.