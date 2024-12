Gesundheitsministerkonferenz: Schenk: Pakt für öffentlichen Gesundheitsdienst fortsetzen

Thüringen übernimmt 2025 turnusmäßig den GMK-Vorsitz und will hier Prävention und Gesundheitsförderung als Schwerpunkte setzen. In einem Leitantrag für die Hauptkonferenz der Länderressortchefs am 11. und 12. Juni in Weimar geht es auch um das Ziel, Entscheidungen in allen Politikbereichen – etwa in der Umwelt-, Verkehrs- und Bildungspolitik - auf deren gesundheitliche Auswirkungen zu prüfen. Der GMK-Vorsitz wechselt jährlich, 2024 hatte ihn Schleswig-Holstein inne.