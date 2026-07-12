Gesundheit ist ein hohes Gut. Das weiß auch Susen Panse. Die Heilpraktikerin ist da für ihre Patienten – etwa wenn sich chronische Erschöpfung, Verdauungsprobleme, Konzentrationsstörungen oder sogar Brainfog ausbreiten. Dann stehen die Türen ihrer relativ neuen Gesundheitsmanufaktur in Ilmenau offen. Aber auch präventive Behandlungen gehören zu ihrem Angebotsspektrum – um es gar nicht so weit kommen zu lassen.