Gesundheitskosten: Gutverdiener sollen mehr für Krankenkasse zahlen

Einsparungen von 19,6 Milliarden Euro

Zunächst berichteten der "Politico Pro-Newsletter Gesundheit" und die "Süddeutsche Zeitung" darüber. Warken will die Kassen mit dem Gesetz 2027 um 19,6 Milliarden Euro entlasten. Dies wäre mehr als die erwartete Lücke von 15,3 Milliarden Euro und soll neue Anhebungen der Zusatzbeiträge verhindern. Im Blick stehen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche - aber auch höhere Zuzahlungen und Einschränkungen der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern. Der Entwurf soll am 29. April ins Kabinett.