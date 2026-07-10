Gesundheitskosten Gesundheits-Sparpaket vor dem Ziel - was steckt drin?

Was ist das Ziel des Sparpakets?

Warken machte klar, dass es um eine "gemeinsame Kraftanstrengung" geht. "Ja, es ist eine Zumutung", räumte sie auch ein. Die Reform sei aber notwendig, denn mit der jetzigen Ausgabendynamik liefe es sonst über kurz oder lang auf einen "Systemkollaps" hinaus. Die zentrale Stoßrichtung lautet nun, dass die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen nur noch so stark steigen sollen, wie es die Einnahmenentwicklung hergibt. Und bezahlt werden soll prinzipiell nur noch, was die Versorgung nachweislich verbessert. Ausgangspunkt für die Pläne waren Ende März vorgelegte Empfehlungen einer Expertenkommission.