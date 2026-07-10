Gesundheitskosten Gesundheits-Sparpaket vor dem Ziel - was steckt drin?

Berlin - Der Name soll Programm sein: Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will ihr "Beitragssatzstabilisierungsgesetz" nach langem Ringen in der schwarz-roten Koalition und heftigen Protesten aus dem Gesundheitswesen ins Ziel bringen. Der Bundestag stimmt am Freitag über den noch in mehreren Punkten geänderten Entwurf ab. Das Sparpaket soll die Krankenkassen von stark steigenden Milliarden-Ausgaben entlasten und Millionen Versicherte vor höheren Beiträgen bewahren - allerdings auch um den Preis von Einschnitten.