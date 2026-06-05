Gesundheitskosten: Chef der Bundestags-CSU verteidigt Pflegereform

Berlin - Der Chef der CSU im Bundestag, Alexander Hoffmann, hat die geplante Pflegereform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gegen Kritik auch aus Unions-Reihen verteidigt. "Ein "Weiter so" mit endlos steigenden Beiträgen, kann nicht das Ziel sein und würde Menschen und Wirtschaft viel mehr belasten", sagte Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. "Ein einfaches Nein zu notwendigen Strukturreformen wie der Pflegereform reicht da nicht aus. Wer nein sagt, der muss auch sagen, wie es stattdessen gehen soll", sagte er zuvor auch dem "Tagesspiegel".