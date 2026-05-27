Gesundheitskosten: Bayern will bei Gesundheitsreform Verbesserungen für Ärzte

Augsburg (dpa/lby) - Bayern hat umfangreiche Änderungsanträge zur Gesundheitsreform im Bundesrat angekündigt und warnt andernfalls vor längeren Wartezeiten bei Arztbesuchen für Millionen Patienten. Die Staatsregierung werde in der Länderkammer auf Korrekturen an den Reformplänen der Bundesregierung dringen, um eine zu große Belastung der Haus- und Fachärzte mit negativen Folgen für die Patienten zu verhindern, sagte die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach der "Augsburger Allgemeinen". Zudem verlangte die CSU-Politikerin einen Kurswechsel für mehr ambulante Operationen.