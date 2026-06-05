Gesundheitskosten Anhaltende Kritik an "Kürzungsreform" für die Pflege

Grünen-Experte Dahmen erläuterte: "Deutschland gibt für Pflege gemessen an seiner Wirtschaftsleistung weniger aus als viele vergleichbare europäische Nachbarländer, obwohl wir eine deutlich ältere Bevölkerung haben." Die Antwort darauf könne nicht sein, Leistungen zu kürzen, Pflegegrade schwerer erreichbar zu machen und Angehörige schlechter abzusichern. Das sei die falsche Therapie für ein ohnehin angeschlagenes System. Problematisch sei, dass der Bund die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen weiterhin verweigere. "Das ist keine Strukturreform, sondern eine Kürzungsreform."