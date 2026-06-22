Gesundheitsgefahren: Ozon-Grenzwert erstmals in diesem Jahr überschritten

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Ozonwerte. Ende vergangener Woche wurde in diesem Jahr erstmals der Grenzwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte. Gemessen wurden am Freitag im südhessischen Riedstadt 190 Mikrogramm pro Kubikmeter. Es sei damit zu rechnen, dass die Ozonwerte anhaltend hoch blieben, erklärte die Behörde. "Weitere Überschreitungen sind nicht auszuschließen. Besonders betroffen hiervon sind das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen."