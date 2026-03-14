Late-Night-Talker Harald Schmidt hatte einst einen immer wiederkehrenden Gag in seiner Sendung: Mit dramatischer Musik spielte er einen Trailer ein. Seine Stimme aus dem Off wies dann auf die angeblich neue Super-Serie „Die dicken Kindern von Landau“ hin. In der Stadt am Bodensee fand man das gar nicht lustig, sah sich gar genötigt, anhand von Gesundheitsdaten zu beweisen, dass die Kinder in Landau nicht dicker sind als anderswo.