Die wachsende Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Belastungen stellt das Gesundheitswesen vor wachsende Herausforderungen, Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und andere psychische Krankheitsbilder prägen zunehmend den Alltag vieler Menschen. Zugleich wird es – gerade in der hiesigen Südthüringer Region – immer schwieriger, zeitnah einen Termin bei einem Facharzt für Psychiatrie oder einer Psychotherapeutischen Praxis zu bekommen.