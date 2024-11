Gesundheitsämter: Mehr Mitarbeiter im Öffentlichen Gesundheitsdienst

Erfurt (dpa/th) - Mit Mitteln des Bundes sind im Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen in den vergangenen Jahren zusätzliche Mitarbeiter eingestellt worden. Von 2020 bis 2023 seien im Freistaat 229 Vollzeitstellen geschaffen worden, das Gros davon in den 22 Gesundheitsämtern, teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt mit. Bis 2026 stellt der Bund für den Gesundheitsdienst in den Ländern insgesamt vier Milliarden Euro bereit, davon 3,1 Milliarden Euro speziell für den Personalaufbau. Der Anteil für Thüringen beträgt nach Ministeriumsangaben rund 75 Millionen Euro.