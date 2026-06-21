West Valley City - Der britische Popstar Rod Stewart musste bei einem US-Konzert eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtet das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls. Auf der Aufnahme des Auftritts wirkt der 81-Jährige zunächst geschwächt, bewegt sich kaum. Zu sehen ist auch, wie Stewart sich während des Singens abstützt. Als der Musiker Mitarbeiter seines Teams vom Bühnenrand zu sich ruft, eilen diese laut TMZ dann mit einer Sauerstoffflasche zum Sänger, der mithilfe einer Maske einige Male tief einatmet.