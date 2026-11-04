Im Januar 2022 übernahm Jürgen Lehmann die Meininger SB-Tankstelle in der Leipziger Straße nahe dem Wasunger Tor. Knapp fünf Jahre später zieht er einen Schlussstrich. Das Geschäft wird jedoch nahtlos fortgeführt: Seit dieser Woche ist der Unterfranke Sven Lotz neuer Betreiber. Er führt seit Februar bereits eine Tankstelle in Saal an der Saale bei Bad Neustadt. Die bisherige Vollzeitkraft, zwei Teilzeitkräfte sowie eine Aushilfe werden übernommen. Darüber sei er sehr froh, sagt Lehmann.