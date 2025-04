Söder bedankte sich zudem für die vielen Genesungswünsche. Unter den in verschiedenen Netzwerken geteilten Beitrag gab es aber teils auch viel Spott und Häme - etwa weil angenommen wurde, Söder habe in Indien was Falsches gegessen. Die Ursache für den Infekt war aber zunächst nicht klar. In Indien sind bei Reisenden Magen-Darm-Infekte keine Seltenheit.