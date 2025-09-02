Gesundheit: Zunahme von Ehec-Fällen in Thüringen

Mehrere Kinder in Mecklenburg-Vorpommern auf Intensivstationen

In Mecklenburg-Vorpommern hatten sich die Ehec-Infektionen zuletzt gehäuft: Seit Mitte August gibt es dort 22 bestätigte Fälle, größtenteils Kinder - mehrere wurden auf Intensivstationen betreut. Sechs der mit Ehec infizierten Kinder dort wiesen ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) auf. Da dies zur Zerstörung der roten Blutkörperchen, Blutgerinnungsstörungen und zu Funktionsstörungen der Nieren führen kann, werden die Betroffenen in der Regel intensivmedizinisch versorgt. Auch in belgischen Seniorenheimen erkrankten etwa 20 Menschen an den Bakterien, mindestens vier Menschen starben laut der flämischen Behörde für Pflege und Gesundheit. Die Infektionsquelle ist jeweils noch unklar.