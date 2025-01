Frankfurt/München (dpa/lby) - Die Zahl der Organspenden ist im vergangenen Jahr in Bayern zwar gestiegen - doch es reicht noch lange nicht: An Silvester warteten noch 1.118 Menschen im Freistaat auf mindestens ein akut benötigtes Organ. Das teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in Frankfurt am Main mit. "Die Lage der Patientinnen und Patienten, die dringend auf eine Organspende warten, bleibt dramatisch", betonte Axel Rahmel, medizinischer Vorstand der Stiftung.