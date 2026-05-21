Der Talk im Klinikum stand dieses Mal unter dem Motto „Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten“. Die stellvertretende Geschäftsführerin Annette Hoffmann begrüßte die Gäste. Dies hatte einen besonderen Grund. Die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie kann ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Chefärztin Katja Welle war von Anfang an dabei. Und ihr oblag es auch, den ersten Vortrag des Abends zu halten. Unter dem Thema „Der Rhythmus des Lebens: Wenn die Seele das Herz bewegt“ ging sie auf die Wechselwirkungen von Psyche und Herzgesundheit ein.