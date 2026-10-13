Gesundheit: Wechseljahre bleiben oft Tabu - Fachleute fordern mehr Hilfe

Berlin - Frauen in den Wechseljahren sollen nach Willen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Job besser unterstützt und vor Benachteiligung geschützt werden. "Wechseljahre dürfen keine Diskriminierungsjahre sein", sagte die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, bei der Vorstellung neuer Handlungsempfehlungen in Berlin. Rund elf Millionen Frauen in Deutschland sind nach Angaben ihrer Stelle in den Wechseljahren. "Früher oder später betreffen die Wechseljahre die Hälfte der Bevölkerung", sagte Ataman.