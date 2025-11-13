Einfacher geht es kaum: Der Termin für die Brustvorsorge flattert in den Briefkasten – immer vier bis sechs Wochen vorher. In welcher Reihenfolge die Frauen angeschrieben werden, hat nichts mit dem Alphabet zu tun. Zu Beginn der Röntgenreihenuntersuchung vor fast 20 Jahren ging es nach den Straßennamen in den jeweiligen Orten, mittlerweile hat sich aber alles etwas vermischt. Fakt ist: Was oftmals Monate dauert – nämlich eine fachärztliche Untersuchung zu bekommen – passiert beim Mammographie-Screening-Programm ganz automatisch. Alle zwei Jahre steht die mobile Röntgenpraxis, auch Mammobil genannt, in Schmalkalden. Früher auf dem Festplatz, nun auf der Salzbrücke. „Der Standort wurde uns von der Stadtverwaltung zugewiesen, der neue ist nicht optimal, weil hier nicht genügend Parkplätze für die Klientinnen und unsere Mitarbeiterinnen vorhanden sind“, bedauert Anja Förster, die das Organisatorische koordiniert, mit den Verwaltungen die Standorte abspricht, sich darum kümmert, dass der Trailer Wasser und Strom hat und auch um alles, was das Herz der Teammitglieder begehrt. In Schmalkalden war sie gerade noch im Baumarkt gewesen, um einen neuen Abwasserschlauch zu kaufen.