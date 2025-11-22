Auch dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut - dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit - waren vor dem Fall in den USA keine Berichte von Infektionen beim Menschen mit H5N5 bekannt, wie eine Sprecherin Mitte November mitteilte. Allerdings habe es Infektion bei Tieren auch in Deutschland gegeben. "Unter dem Vorbehalt, dass es ein 2.3.4.4b H5N5 Stamm ist, ist es also zunächst keine wirklich drastische Änderung der Situation", ergänzte sie damals mit Blick auf die Infektion eines Menschen.