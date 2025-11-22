Olympia - Der weltweit erstmals nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H5N5 infizierte Mensch ist gestorben. Der Geflügelhalter aus der Region Grays Harbor sei älter gewesen und habe bestehende Vorerkrankungen gehabt, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington in Olympia weiter mit und betonte zugleich: "Das Risiko für die Öffentlichkeit bleibt gering." Mitte November hatte das Ministerium die Infektion des Geflügelhalters bekanntgegeben. Zuvor war H5N5 nur in Tieren nachgewiesen worden.