Gesundheit und Urlaub: Ambulante Vorsorgekuren sind Nischengeschäft für Kurorte

Deshalb wohl beantragen vor allem Rentner offene Badekuren, wie nicht nur die Kurparkklinik, sondern auch die Krankenkasse AOK Plus einer Sprecherin zufolge beobachtet. Bei der AOK Plus haben im vergangenen Jahr knapp 1.700 Versicherte in Thüringen und Sachsen eine solche Kur beantragt, in diesem Jahr gingen bislang 874 Anträge ein. Diese bezögen sich allerdings nicht nur auf Kurorte in Deutschland, sondern auch auf Heilbäder im europäischen Ausland. Gerade jene in Osteuropa hatten sich in der Vergangenheit zu einer starken Konkurrenz für Thüringer Kurorte entwickelt.