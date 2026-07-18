Was würde die Beschäftigten im Beruf halten? Für 62 Prozent spielen "gute Arbeitsbedingungen" eine große oder sehr große Rolle. Auf Platz zwei nannten 57 Prozent: "Meine Arbeit bereitet mir große Freude".

DAK-Landeschefin Dahlhoff fordert entsprechend "gute Arbeitsbedingungen, mehr Wertschätzung am Arbeitsplatz und ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das die Bedürfnisse älterer Beschäftigter stärker berücksichtigt".