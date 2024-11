Zehn Millionen Euro Fördermittel

"Die Forschung an Long- und Post-COVID läuft weltweit – auch in Bayern", sagte die Ministerin. Seit 2021 habe der Freistaat zehn Millionen Euro an Fördermitteln in die Forschung gegeben. Damit sei Bayern dem Bund voraus gewesen, der – drei Jahre später als der Freistaat – ein eigenes Programm zur Versorgungsforschung aufgelegt habe.