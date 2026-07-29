"Das ist so", bestätigt Hautärztin Ziegler. "Wir sollten möglichst, auch wenn wir nicht ganz ohne Kleidung schlafen möchten, nachts keine engen Unterhosen aus synthetischen Materialien tragen. Nachtwäsche muss dem Genitalbereich Luft zum Atmen lassen. Sonst freut sich der Hefepilz Candida albicans." Das könne zu Vaginalinfektionen führen. Erwiesen sei auch, dass enge Unterhosen eine geringere Spermienproduktion begünstigen. "Denn Spermien lieben es kühl."

Wer nackt schläft, fühlt sich sexy.

"Das ist durchaus möglich", sagt Dermatologin Ziegler. "Mit bis zu zwei Quadratmetern Fläche ist die Haut unser größtes Sinnesorgan. Nackt schlafen kann deshalb mit positiven sinnlichen Empfindungen verbunden sein." Selbst ohne sexuellen Kontext sei das gut für die Paarbindung. "Bei Hautberührung wird vermehrt das Kuschelhormon Oxytocin gebildet. Das erhöht die Paarzufriedenheit - und außerdem schüttet der Körper vermehrt Endorphine aus - also umgangssprachlich Glückshormone."

Wer ohne Kleidung ins Bett geht, verkühlt sich leichter

"Nicht ausgeschlossen. Es kann auch zu muskulären Verspannungen kommen", sagt Schlafforscher Weeß. "In Hitzenächten stehen oft alle Fenster auf Durchzug oder es läuft ein Ventilator - oder eine Klimaanlage. Da muss man schon aufpassen."

Macht Schweiß Stress in den Hautfalten?

"Bakterien haben wir immer auf unserer Haut", erläutert Dermatologin Ziegler. "Wir leben mit Millionen von ihnen zusammen, meistens in Harmonie." Manche Bakterien oder Pilze könnten sich aber mitunter übermäßig vermehren und Ärger verursachen. "Diese Hautfaltenproblematik, beispielsweise in den Achselhöhlen oder in der Leistenregion, haben wir natürlich auch tagsüber, wenn wir im Sommer schwitzen. Grundsätzlich hilft es dann, eine Zinkpaste aufzutragen. Sie blockiert Feuchtigkeit ein bisschen und wirkt auch anti-entzündlich."

Wer ohne Pyjama und Co. ins Bett geht, muss viel mehr auf Hygiene achten.

"Schweiß kann sich nicht in Luft auflösen", sagt Hautärztin Ziegler. "Er geht dann in Laken und Bettwäsche. Deshalb sollten wir die aus hygienischen Gründen doppelt so oft wechseln - also rund einmal in der Woche. Sonst müffelt das Bett."

Bei einer Allergie gegen Hausstaubmilben, die in jeder Matratze lebten und sich von Hautschüppchen ernährten, empfehle sich Nacktschlafen mit einem festen Zwischenbezug (Encasing). "Nur Menschen mit Neurodermitis würde ich immer Nachtwäsche empfehlen", betont Ziegler. Das gelte auch für offene Wunden. Hilfreich seien im Sommer Naturmaterialien wie Seide oder sehr feine Baumwollstoffe.