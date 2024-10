München (dpa/lby) - Ein Großteil der Menschen in Bayern hatte im vergangenen Jahr Rückenschmerzen - zumindest hin und wieder. Die Krankenkasse AOK sprach von 83 Prozent und berief sich auf eine repräsentative Umfrage, die das Unternehmen beim Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben hatte. 97 Prozent der Befragten würden demnach wissen, dass regelmäßige Bewegung helfen könne. Doch nur 56 Prozent setzten das im Alltag tatsächlich um, heißt es in der Mitteilung.