In Thüringen halten Zahnfüllung deutlich weniger lange als in anderen Bundesländern. Das geht aus dem aktuellen Zahnreport der Krankenkasse Barmer hervor, der dieser Zeitung vorliegt. Demnach gehört Thüringen zu den drei Schlusslichtern im Vergleich der Bundesländer. Nach Auswertung von Abrechnungsdaten kommt die Barmer zu dem Ergebnis, dass bei Thüringerinnen und Thüringern nach zehn Jahren nur noch 22,2 Prozent der Seitenzahnfüllungen erhalten sind. Noch schlechtere Werte weisen nur Sachsen-Anhalt (18,5 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern mit 20,3 Prozent auf. In Berlin und allen Westdeutschen Bundesländern liegen die Werte zum Teil deutlich über 30 Prozent. Am längsten halten nach Auswertung der Daten der Barmer die Füllungen in Baden-Württemberg. Nach zehn Jahren waren dort noch 42,3 Prozent der Seitenzahnfüllungen intakt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Hamburg und Schleswig-Holstein mit Werten von mehr als 39 Prozent.