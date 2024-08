Gesundheit: Sternbach-Klinik weist Vorwürfe zur Schließung zurück

Schleiz (dpa/th) - Nach der für Ende des Monats angekündigten Schließung der insolventen Sternbach-Klinik in Schleiz hat die Geschäftsführung die Vorwürfe zurückgewiesen, sie habe die Politik in die Irre geführt. "Jeder Zeitungsleser weiß, dass wir in Deutschland eine massive strukturelle Unterfinanzierung im Krankenhaussektor haben", heißt es in einer Stellungnahme. Vertreter der Politik würden nun in der Endphase des Wahlkampfes einen Schuldigen suchen, was laut der Klinikleitung "hochgradig unglaubwürdig" sei.