Gesundheit: Starker Anstieg bei ADHS-Diagnosen für Bayerns Nachwuchs

Unaufmerksam, impulsiv und aktiv

Kinder mit ADHS sind - in individueller Gewichtung - besonders unaufmerksam, impulsiv und aktiv, was starke Auswirkungen auf ihr Leben haben kann - etwa durch schlechte schulische Leistungen oder Konflikte mit Freunden und in der Familie. Bei der Entstehung der Störung dieser neuronalen Entwicklung spielen sowohl die Genetik als auch Umweltfaktoren eine wichtige Rolle. Es gibt auch eine "stillere" Variante, die leichter übersehen wird - etwa bei verträumten, aber ansonsten unauffälligen Mädchen.