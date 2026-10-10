Gesundheit: Starker Anstieg bei ADHS-Diagnosen für Bayerns Nachwuchs

München (dpa/lby) - Die Zahl der ADHS-Diagnosen bei Bayerns Kindern und Jugendlichen ist kräftig gestiegen. Gut 1,8 Prozent erhielten im Jahr 2024 erstmals die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung (ADHS). Das ist ein Plus von 17 Prozent binnen Jahresfrist. Insgesamt wurden 5,8 Prozent der 3- bis 17-Jährigen wegen einer ADHS-Diagnose medizinisch versorgt. Dies geht aus dem Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK Bayern hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.