Sollte man bei großer Hitze überhaupt Sport treiben?

Grundsätzlich steht sportlichen Aktivitäten im Hochsommer nichts im Wege, meint Hausarzt Martin Schmitt aus Oftersheim. "Ich würde Sport immer empfehlen, weil ich davon überzeugt bin, dass es einen großen Nutzen hat", sagt der Mediziner und Sportliche Leiter eines Handball-Viertligisten der dpa. Sport im Freien sollte jedoch möglichst in den frühen Morgenstunden stattfinden, etwa zwischen 6.00 und 9.00 Uhr. Später empfiehlt sich Sport eher in klimatisierten Innenräumen. Hohe Temperaturen bedeuten für den Körper zusätzlichen Stress, da er mehr Energie aufwenden muss, um sich zu kühlen.