München (dpa/lby) - Mehr als 750.000 Menschen in Bayern haben im vergangenen Jahr unter Schwindel gelitten. Bei rund 5,6 Prozent der Bevölkerung in Bayern wurde 2023 die Diagnose Schwindel dokumentiert, wie aus dem Arztreport der Krankenkasse Barmer hervorgeht. Damit hat sich die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2012 den Angaben zufolge fast verdoppelt (plus 48 Prozent).