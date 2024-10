Die Barmer ist eine der größten Krankenkassen in Bayern. Aufgrund der hohen Versichertenzahl gelten ihre Daten als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung im Freistaat. Die aktuelle Analyse zeigt nun, dass in allen untersuchten Altersgruppen ab 20 Jahren zum Teil deutliche Zuwächse bei den Schlafstörungen zu beobachten sind. So diagnostizierten Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2012 bei zwei Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 29 Jahren eine Schlafstörung. Im Jahr 2022 waren es bereits mehr als drei Prozent - eine Steigerung um 50 Prozent.