Viele Menschen kennen das Konzept: Ärzte können Apps, so genannte „Digas“, auf Rezept verschreiben. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten. „Diga“ steht für digitale Gesundheitsanwendung. Ein Schmalkalder hat solch eine App mitentwickelt. Marcus Rehwald ist Mitgründer vom Start-up ecovery. Die App zeigt Rückenschmerzpatienten Übungen zum Muskelaufbau. In Suhl hat jeder zweite Rückenschmerzen, zitiert er eine Statistik. Da wird es in Schmalkalden nicht anders sein.