Nach Definition des Robert Koch-Instituts hat die RSV-Welle dieses Jahr in der dritten Kalenderwoche begonnen, wie ein Ministeriumssprecher ergänzte. Für diese Zeit wurden in Bayern 292 Fälle von RSV-Infektionen durch die Gesundheitsämter an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt. Allerdings dürften die meisten Fälle nicht registriert werden, da bei weitem nicht bei jeder Erkältung getestet wird.