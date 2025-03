München (dpa/lby) - Gerade einmal acht Prozent der Kinder und Jugendlichen in Bayern haben der Krankenkasse DAK zufolge zumindest die erste Impfung gegen die potenziell krebserregenden Humanen Papillomviren (HPV) schon bekommen. Dabei stieg die Quote nach den jüngsten verfügbaren Daten aus dem Jahr 2023 binnen Jahresfrist um 16 Prozent an. Dies geht aus einer Analyse der Kasse hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.