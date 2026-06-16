Dass Jugendliche bei gesundheitlichen Fragen zuerst eine Künstliche Intelligenz nutzen, sollte niemanden überraschen. Ein Chatbot ist immer erreichbar, kostet keine Überwindung und antwortet sofort. Wer nachts Symptome googeln würde, fragt heute eben eine KI. Gerade bei peinlichen Beschwerden, Ängsten oder Unsicherheit ist das für viele Jugendliche der bequemere Weg als ein Gespräch mit Eltern, Lehrern oder Ärzten.