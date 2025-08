Rom - Der US-Regisseur und Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola lässt sich in einem Krankenhaus in Rom behandeln. Zuvor hatten italienische Medien berichtet, der 86-Jährige sei wegen Herzproblemen eingeliefert worden. In den sozialen Medien beruhigte Coppola seine Fans: "Mir geht es gut."