Gesundheit: Parasiten: Diese Tierchen finden sich bei immer mehr Kindern

Über die Gründe dieser Entwicklungen lasse sich nur spekulieren, sagt Dirk Rühling, Sprecher des Thüringer Landesverbandes des Berufsverbandes BVKJ, in dem Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte zusammengeschossen sind. Der Befall mit Madenwürmern sei gesundheitlich unbedenklich. "Also ich denke, dass da viele Menschen gar nicht behandelt werden, weil sie gar keine Symptome bekommen und es gar nicht auffällt, aber die natürlich als Überträger infrage kommen", so Rühling.