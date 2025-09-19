Gesundheit: Parasiten: Diese Tierchen finden sich bei immer mehr Kindern

Erfurt/Jena/Gera (dpa/th) - Bei Kindern und Jugendlichen in Thüringen ist zuletzt häufiger Parasitenbefall mit Kopfläusen oder Madenwürmern festgestellt worden. Das zeigen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen zu Diagnosen bei Kindern im Alter bis 18 Jahre. Demnach hat es insbesondere beim Befall mit Madenwürmern eine auffällige Steigerung gegeben. Ist 2023 noch bei 5.791 Kindern eine Madenwurminfektion diagnostiziert worden, waren es 2024 insgesamt 8.273 Fälle. Das entspricht einer Steigerung um rund 43 Prozent.