Gesundheit: Ministerin richtet Vorsorge-Appell an Männer

München (dpa/lby) - Zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und einem gesundheitsbewussten Lebensstil rät Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach insbesondere Männern - und zwar anlässlich des Weltmännertages (3. November).
Männer gelten als Vorsorge-Muffel. Gesundheitsministerin Judith Gerlach ruft sie zu regelmäßigen Check-Ups beim Arzt auf.
Männer seien häufiger als Frauen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen und erkrankten häufiger an Krebs, teilte die Ministerin mit. Zudem hätten sie eine geringere Lebenserwartung als Frauen, in Bayern seien es durchschnittlich 4,4 Jahre. "Dabei können Männer durch mehr Vorsorge und Früherkennung sowie einen gesunden Lebensstil viel für ihre eigene Gesundheit und ein längeres, gesundes Leben bewirken."
Kosten für wichtige Vorsorgeuntersuchungen würden von den Krankenkassen übernommen, sagte Gerlach. Männern ab 45 Jahren werde eine jährliche Früherkennung für Prostatakrebs empfohlen, ab 65 Jahren zudem eine einmalige Früherkennung für eine erweiterte Bauchschlagader, ein sogenanntes Bauchaortenaneurysma.
Daneben gebe es eine Reihe von Vorsorgeuntersuchungen, die sowohl für Männer als auch für Frauen von den Krankenkassen übernommen würden, etwa zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nieren- oder Darmerkrankungen und Diabetes. Überdies werde ab 35 Jahren alle zwei Jahre ein Hautkrebsscreening empfohlen.
Die Ministerin verwies auf Statistiken des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung, nach denen Männer etwa seltener Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen als Frauen. Nach Daten des bayerischen Krebsregisters gab es dem Ministerium zufolge 2022 fast 38.000 Krebs-Neuerkrankungen bei Männern und rund 32.000 Krebs-Neuerkrankungen bei Frauen. Häufigste Krebsart bei Männern war 2022 Prostatakrebs (11.635 Neuerkrankungen), gefolgt von Darm- (4.375) und Lungenkrebs (3.350).
Gerlach betonte: "Mehr Gesundheitsbewusstsein, Gesundheitsförderung, Vorsorge und Früherkennung sind die Kernziele des Masterplans Prävention Bayern, den ich im Oktober vorgestellt habe. Wir wollen die Menschen im Freistaat bestmöglich bei einem gesunden Lebensstil unterstützen."
Elementar seien regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, ein gesunder Umgang mit Stress sowie Nichtrauchen und ein bedachter Umgang mit Alkohol.