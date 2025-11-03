Gesundheit: Ministerin richtet Vorsorge-Appell an Männer

Männer seien häufiger als Frauen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen und erkrankten häufiger an Krebs, teilte die Ministerin mit. Zudem hätten sie eine geringere Lebenserwartung als Frauen, in Bayern seien es durchschnittlich 4,4 Jahre. "Dabei können Männer durch mehr Vorsorge und Früherkennung sowie einen gesunden Lebensstil viel für ihre eigene Gesundheit und ein längeres, gesundes Leben bewirken."