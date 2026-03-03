Wann sollte die Impfung erfolgen?

Die Erreger werden nach Angaben des Ministeriums vor allem beim Sex übertragen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt deshalb eine Impfung für alle Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren. Der Schutz ist dem Robert Koch-Institut am höchsten, wenn die Impfung schon vor dem ersten möglichen Kontakt mit diesen Viren erfolgt.